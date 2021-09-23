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Ла Лига

Бензема установил рекорд результативности в XXI веке

23 Сентября 2021 • 08:56 Комментировать
Реал Мадрид
6:1
Мальорка
окончен

Лидер атакующей линии мадридского «Реала» Карим Бензема отметился рекордным достижением по итогам шести туров. В стартовых шести играх испанской Ла Лиги французский нападающий отличился восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Согласно сведениям в твиттер-аккаунте OptaJose, это рекордное достижение для футболиста в XXI веке.

Во вчерашнем поединке с «Мальоркой» (6:1) Карим отметился двумя голами и двумя ассистами. В этом матче он забил свой 200-й мяч в Ла Лиге.

33-летний французский форвард защищает цвета «королевского» клуба с 2009 года. Срок трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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