«Ювентус» и «Ливерпуль» следят за Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио близок к тому, чтобы покинуть свою нынешнюю команду, передаёт Fichajes. По данным источника, интерес к игроку проявляют «Ювентус» и «Ливерпуль».

Сообщается, что Асенсио недоволен своим положением в «Реале» и хочет перейти в команду, где у него будет больше игрового времени. За ситуацией внимательно следят «Ювентус» и «Ливерпуль», которые готовы сделать предложение игроку.

Напомним, что Асенсио стал игроком «Реала» в 2015 году, перейдя из «Мальорки» за почти четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча в Ла Лиге, суммарно проведя на поле всего 68 минут.