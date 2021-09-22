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Премьер-лига

«Ювентус» и «Ливерпуль» следят за Асенсио

22 Сентября 2021 • 12:24 Комментировать
Специя
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Ювентус
8.00 5.10 1.37
Через 6 ч. 46 мин.

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио близок к тому, чтобы покинуть свою нынешнюю команду, передаёт Fichajes. По данным источника, интерес к игроку проявляют «Ювентус» и «Ливерпуль».

Сообщается, что Асенсио недоволен своим положением в «Реале» и хочет перейти в команду, где у него будет больше игрового времени. За ситуацией внимательно следят «Ювентус» и «Ливерпуль», которые готовы сделать предложение игроку.

Напомним, что Асенсио стал игроком «Реала» в 2015 году, перейдя из «Мальорки» за почти четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча в Ла Лиге, суммарно проведя на поле всего 68 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Ювентус Марко Асенсио
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