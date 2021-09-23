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Ла Лига

Бензема: «Замечательная командная работа и заслуженная победа»

23 Сентября 2021 • 09:50 Комментировать
Реал Мадрид
6:1
Мальорка
окончен

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал разгромную победу над «Мальоркой» в матче шестого тура Ла Лиги. «Королевский» клуб выиграл со счетом 6:1. В активе французского нападающего два гола и два ассиста. В этой встрече Карим достиг отметки в 200 голов в чемпионате Испании.

«Замечательная командная работа и заслуженная победа. 200 голов в чемпионате Испании, спасибо всем за поддержку», - гласит сообщение бомбардира в твиттер-аккаунте.

В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги 33-летний нападающий поучаствовал в шести встречах, записав на свой счет восемь забитых мячей (один – с пенальти) и семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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