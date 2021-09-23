Бензема: «Замечательная командная работа и заслуженная победа»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал разгромную победу над «Мальоркой» в матче шестого тура Ла Лиги. «Королевский» клуб выиграл со счетом 6:1. В активе французского нападающего два гола и два ассиста. В этой встрече Карим достиг отметки в 200 голов в чемпионате Испании.

«Замечательная командная работа и заслуженная победа. 200 голов в чемпионате Испании, спасибо всем за поддержку», - гласит сообщение бомбардира в твиттер-аккаунте.

В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги 33-летний нападающий поучаствовал в шести встречах, записав на свой счет восемь забитых мячей (один – с пенальти) и семь голевых передач.