Вернер должен был стать игроком «Баварии»

В 2019 году Тимо Вернер находился в шаге от перехода в состав мюнхенской «Баварии».

Согласно информации издания Der Spiegel, экс-футболист «РБ Лейпцига» в 2019 году находился в поисках новой работы, поскольку срок действия его соглашения с «быками» истекал. В ходе кампании 2018/2019 Вернер успел договориться с «Баварией» о будущем сотрудничестве и даже оставил свой автограф под предварительным контрактом с «ротен».

Но позже нападающему стало известно, что тогдашний тренер мюнхенцев Нико Ковач и спортивный директор Хасан Салихамиджич были против его появления на «Альянц Арене».

Узнав это, игрок продлил своё соглашение с «быками», а позже и вовсе перебрался в «Челси».