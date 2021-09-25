Левандовски прервал 19-матчевую голевую серию

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски впервые в этом сезоне ушёл с поля без забитого мяча.

В шестом туре немецкой Бундеслиги «Бавария» нанесла визит «Гройтер Фюрту», легко обыграв своего соперника со счётом 3:1. Несмотря на проведенные 90 минут на поле, голом в этой встрече не удалось отличиться обладателю «Золотой бутсы» Роберту Левандовски.

Не сумев забить в ворота аутсайдера чемпионата, 33-летний финишер «ротен» прерывал свою результативную серию, которая насчитывала 19 поединков, 15 из которых – в рамках чемпионата.

Напомним, что в последний раз Левандовски уходил с поля без мяча в активе ещё в феврале.