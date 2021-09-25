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Бундеслига

Левандовски прервал 19-матчевую голевую серию

25 Сентября 2021 • 00:29 Комментировать
Гройтер Фюрт
1:3
Бавария
окончен

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски впервые в этом сезоне ушёл с поля без забитого мяча.

В шестом туре немецкой Бундеслиги «Бавария» нанесла визит «Гройтер Фюрту», легко обыграв своего соперника со счётом 3:1. Несмотря на проведенные 90 минут на поле, голом в этой встрече не удалось отличиться обладателю «Золотой бутсы» Роберту Левандовски.

Не сумев забить в ворота аутсайдера чемпионата, 33-летний финишер «ротен» прерывал свою результативную серию, которая насчитывала 19 поединков, 15 из которых – в рамках чемпионата.

Напомним, что в последний раз Левандовски уходил с поля без мяча в активе ещё в феврале.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Роберт Левандовски Гройтер Фюрт
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25.09  16:30 Байер Л ... Майнц 1.76 4 4.4
25.09  16:30 Хоффенхайм ... Вольфсбург 2.85 3.4 2.55
25.09  16:30 Унион Берлин ... Арминия 1.89 3.8 4.1
25.09  19:30 Боруссия М ... Боруссия Д 3.6 4 1.95
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