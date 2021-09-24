«Бавария» легко разобралась с «Гройтер Фюртом», Левандовски не смог побить рекорд Мюллера

В стартовом матче шестого тура Бундеслиги встретились худшая и лучшая команды сезона, «Гройтер Фюрт» и «Бавария». Гости обеспечили себе задел в счете до перерыва после голов Томаса Мюллера и Йозуа Киммиха, а на первых минутах второго тайма остались в меньшинстве из-за удаления Бенжамена Павара. Даже в формате 10 на 11 «Бавария» сделала счет разгромным и пропустила в ответ перед финальным свистком - 3:1.

«Бавария» с 16 очками вышла на чистое первое место. Роберт Левандовски сегодня остался без голов и не смог улучшить рекорд Герда Мюллера.