«Бавария» легко разобралась с «Гройтер Фюртом», Левандовски не смог побить рекорд Мюллера

В стартовом матче шестого тура Бундеслиги встретились худшая и лучшая команды сезона, «Гройтер Фюрт» и «Бавария». Гости обеспечили себе задел в счете до перерыва после голов Томаса Мюллера и Йозуа Киммиха, а на первых минутах второго тайма остались в меньшинстве из-за удаления Бенжамена Павара. Даже в формате 10 на 11 «Бавария» сделала счет разгромным и пропустила в ответ перед финальным свистком - 3:1.
«Бавария» с 16 очками вышла на чистое первое место. Роберт Левандовски сегодня остался без голов и не смог улучшить рекорд Герда Мюллера.
Протокол игры
|Гройтер Фюрт
|1:3
|Бавария
|10' Мюллер Томас (0:1)
|31' Киммих Йозуа (0:2)
|68' Гризбек Себастьян (0:3)
|(1:3) Иттен Седрик 88'
Бурхерт Саша • Майерхёфер Марко • Бауэр Максимилиан • Виргевер Ник • 53'Виллемс Джетро 76' ( Тильман Тимоти ( 76') • Гризбек Себастьян 76' ( Барри Абдурахман ( 76' ) • 83'Зегуйн Пауль • Грин Джулиан 86' ( Левелинг Джейми ( 86') • Нильсен Ховард 67' ( Абиама Диксон ( 67' ) • 67'Дуджак Джереми • Хргота Бранимир 20' 76' ( Иттен Седрик ( 76')
Запасные: Кристиансен Макс • Зойферт Нильс • Функ Мариус • Сарпей Ханс
Нойер Мануэль • Зюле Никлас 87' ( Мусиала Джамал ( 87') • Юпамекано Део • Эрнандес Люка • Павар Бенджамен • 48'Киммих Йозуа • Горецка Леон 87' ( Штанишич Йосип ( 87') • Альфонсо Дэвис • Мюллер Томас 76' ( Гнабри Серж ( 76') • Сане Лерой 44' 61' ( Забитцер Марсель ( 61') • Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги • Ричардс Омар • Фрюхтль Кристиан • Чупо-Мотинг Эрик • Сарр Буна
24 сентября. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".