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Бундеслига

«Бавария» легко разобралась с «Гройтер Фюртом», Левандовски не смог побить рекорд Мюллера

24 Сентября 2021 • 23:25 Комментировать
Гройтер Фюрт
1:3
Бавария
окончен

В стартовом матче шестого тура Бундеслиги встретились худшая и лучшая команды сезона, «Гройтер Фюрт» и «Бавария». Гости обеспечили себе задел в счете до перерыва после голов Томаса Мюллера и Йозуа Киммиха, а на первых минутах второго тайма остались в меньшинстве из-за удаления Бенжамена Павара. Даже в формате 10 на 11 «Бавария» сделала счет разгромным и пропустила в ответ перед финальным свистком - 3:1.

«Бавария» с 16 очками вышла на чистое первое место. Роберт Левандовски сегодня остался без голов и не смог улучшить рекорд Герда Мюллера.

Протокол игры  
Гройтер Фюрт 1:3 Бавария
    10' Мюллер Томас (0:1)
    31' Киммих Йозуа (0:2)
    68' Гризбек Себастьян (0:3)
(1:3) Иттен Седрик 88'    
Бурхерт Саша Майерхёфер Марко Бауэр Максимилиан Виргевер Ник   53' Виллемс Джетро   76' (Тильман Тимоти (   76') Гризбек Себастьян   76' (Барри Абдурахман (   76'   83') Зегуйн Пауль Грин Джулиан   86' (Левелинг Джейми (   86') Нильсен Ховард   67' (Абиама Диксон (   67'   67') Дуджак Джереми Хргота Бранимир   20'   76' (Иттен Седрик (   76')
Запасные: Кристиансен Макс Зойферт Нильс Функ Мариус Сарпей Ханс
Нойер Мануэль Зюле Никлас   87' (Мусиала Джамал (   87') Юпамекано Део Эрнандес Люка Павар Бенджамен   48' Киммих Йозуа Горецка Леон   87' (Штанишич Йосип (   87') Альфонсо Дэвис Мюллер Томас   76' (Гнабри Серж (   76') Сане Лерой   44'   61' (Забитцер Марсель (   61') Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги Ричардс Омар Фрюхтль Кристиан Чупо-Мотинг Эрик Сарр Буна
24 сентября. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".

 

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Бавария Гройтер Фюрт
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окончен Гройтер Фюрт 1:3 Бавария
25.09  16:30 РБ Лейпциг ... Герта 1.57 4.5 5.6
25.09  16:30 Айнтрахт Фр ... Кёльн 1.82 4 4.2
25.09  16:30 Байер Л ... Майнц 1.76 4 4.4
25.09  16:30 Хоффенхайм ... Вольфсбург 2.85 3.4 2.55
25.09  16:30 Унион Берлин ... Арминия 1.89 3.8 4.1
25.09  19:30 Боруссия М ... Боруссия Д 3.6 4 1.95
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