Нагельсманн: «У нас огромный нереализованный потенциал»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением относительно старта сезона в исполнении «рекордмайстера».

«Ротен» летом этого года начали сотрудничество с одним из наиболее ярких представителей нового поколения немецких тренеров – Юлианом Нагельсманном. Бывший коуч «РБ Лейпцига» получил работу на «Альянц Арене» в 33 года.

«Я впечатлён желанием и характером команды. У нас есть огромный нереализованный потенциал. Я думаю, мы способны стать лучше. Жду этого», - цитирует Нагельсманна пресс-служба «Баварии».

В стартовых пяти турах Бундеслиги мюнхенцы набрали 13 очков и имеют разницу мячей 20-4.