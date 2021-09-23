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Бундеслига

Нагельсманн: «У нас огромный нереализованный потенциал»

23 Сентября 2021 • 15:09 Комментировать
Гройтер Фюрт
...
Бавария
20.00 12.00 1.10
24.09 21:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением относительно старта сезона в исполнении «рекордмайстера».

«Ротен» летом этого года начали сотрудничество с одним из наиболее ярких представителей нового поколения немецких тренеров – Юлианом Нагельсманном. Бывший коуч «РБ Лейпцига» получил работу на «Альянц Арене» в 33 года.

«Я впечатлён желанием и характером команды. У нас есть огромный нереализованный потенциал. Я думаю, мы способны стать лучше. Жду этого», - цитирует Нагельсманна пресс-служба «Баварии».

В стартовых пяти турах Бундеслиги мюнхенцы набрали 13 очков и имеют разницу мячей 20-4.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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