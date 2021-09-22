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Премьер-лига

«Манчестер Сити» отклонил предложение «Боруссии» по поводу трансфера воспитанника

22 Сентября 2021 • 10:46 Комментировать
Челси
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Манчестер Сити
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25.09 14:30

«Боруссия» Дортмунд летом пыталась подписать воспитанника «Манчестер Сити» Лиама Делапа, однако получила отказ, передаёт Football Insider. По данным источника, дортмундцы предлагали 20 миллионов евро, однако руководство «горожан» решило сохранить нападающего.

Сообщается, что в «Манчестер Сити» рассчитывают на Делапа и планируют его заигрывать за основной состав. Также в клубе не хотели повторить ошибку, которую ранее допустили с Джейдоном Санчо, отпустив его в Дортмунд за восемь миллионов евро.

Напомним, что 18-летний Лиам является сыном экс-футболиста «Сток Сити» Рори Делапа. Футболист сыграл три матча в основном составе «горожан» и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Лиам Делап
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