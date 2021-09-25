«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в Лондоне, отомстив за поражение в финале Лиги чемпионов

В матче шестого тура чемпионата Англии по футболу «Челси» принимал «Манчестер Сити».
|Челси
|0:1
|Манчестер Сити
|53' Жезус Габриэль (0:1)
Повторение финала Лиги чемпионов-2020/21. «Челси» против «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж» - эти слова ласкают ухо нейтрального болельщика, футбол топ-уровня обеспечен. «Синие» неделю назад не заметили «Тоттенхэм», разгромив «шпор» в дерби, а «горожане» сенсационно потеряли очки в домашнем матче со «святыми», но в турнирную таблицу пока заглядывать не стоит, всего-то пять туров позади.
Взять реванш за финал ЛЧ команда Хосепа Гвардиола решила с чистым форвардом – давненько в основе не появлялся Габи Жезус. Томас Тухель в ответ нашёл место сразу двум номинальным нападающим – Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру, под которыми работало универсальное трио: Канте, Ковачич, Жоржиньо. У Гвардиолы за креатив отвечали Де Брёйне, Силва, Грилиш и Фоден. Слишком много топ-футболистов на квадратный метр.
Излишнее уважение друг к другу сыграло злую шутку с футболистами. За первые 50 минут ни одного удара в створ ворот и максимально осторожный футбол. Больше попыток принесли «горожане», они и мячом владели чаще и смотрелись чуть предпочтительнее, но всё это мелочи, не выбивающиеся из общей картины. «Челси» и «Манчестер Сити» явно не собирались дарить болельщикам открытую игру, предпочтя футбольные шахматы.
Больше остальных старался Джек Грилиш, который хотя бы что-то создавал. Для начала полузащитнику «МанСити» удался обостряющий пас на Жезуса, однако Габи ударом с тычка взял намного выше ворот, а затем Грилиш уже на себя взял игру, сместившись на дриблинге в центр и пробив метров с 15 мимо ворот. И вот, после этой активности пришёл гол «Сити». На 53-й минуте случился первый удар в створ ворот, который голевым сделал Габриэль Жезус, воспользовавшийся передачей Жоау Канселу после розыгрыша углового – 0:1.
Только после пропущенного мяча проснулся «Челси», а «Сити» прижался к воротам. Через десять минут случился даже «синий» гол. Алонсо головой скинул мяч на ход Хаверцу, который далее прострелил на Ромелу Лукаку. Бельгиец с метра воткнул сферу в сетку гостевых ворот, но порадоваться не успел. Офсайд за фиксировали у Хаверца, отдававшего голевую передачу. Давление «Челси» чувствовалось, но кроме частых стандартов и большого количества позиционных атак дело не заходило.
Могли хозяева сравнять счёт после корнера. Ромелу Лукаку сбросил мяч на Ковачича, Матео с линии штрафной пробил, но его удар в подкате заблокировал Рубен Диаш, а мяч после рикошета пролетел над перекладиной. «Горожане» ответили своим стандартом – кросс Де Брёйне ударом в падении завершил Лапорт, пальнувший чуть выше ворот. До финального свистка сохранились на табло цифры, означающие минимальную и довольно закономерную победу «Сити». Футболисты Гвардиолы взяли небольшой реванш за поражение в финале Лиги чемпионов, хотя, конечно, финал ЛЧ и рядовой матч АПЛ неравнозначны. Но побеждать всегда приятно.
120 миллионов опять не сыграли на ВСЕ вложенные деньги, экономит.
Ждём 3 октября...
АПЛ же выигрывает более стабильная команда, которая наберет свое с середняками. Да и Сити, до шального гола, по сути ничего не создал. Хотя по совокупности, конечно Сити наиграл на 3 очка.
И это 6 тур. 13 очков, после игр с Сити, Арсеналом, Тоттенхэмом, Ливерпулем и Виллой - это мощный результат.
Чик хорош. Надеюсь наберет свою форму, а то Маунт стал слишком самоуверенным и чересчур расслабился.
Ну а если серьезно, кто бы мог подумать, но Челси внезапно очень не хватает Маунта образца прошлого сезона. Практически во многих ключевых матчах прошлого сезона, Мэйсон либо начинал атаку, делал голевой пас либо забивал сам, вспомнить хотя бы его отличные эпизоды против Ливерпуля, Порту, Мс и т.д. Самое паршивое, что как бы не вышло, что прошлый сезон был лучшим его перфомансом в карьере, а такое увы в футболе бывает.
Хаверц один не вывозит созидающую составляющую, Зиеш нестабилен и из-за постоянных травм постоянно откатывает свою форму, Канте, Жорж и остальные все же немного другого формата игроки.
Внезапно, Лукаку демонстрирует самый зрелый и грамотный футбол среди всех атакеров команды. Ибо даже хваленый Диаш и остальные оборонцы МС то и дело были вынуждены фолить на Ромелу в стиле дровосеков из Чемпионшипа с борцовскими приемами. И очень жаль, что партнеры не поддержали.
Все меняется, прошлой весной целый ряд игроков вышел более менее к пику форму, ну а конкретно сейчас, с этим лучше дела обстоят у МС, хотя Де Брюйне в целом довольно посредственно сыграл.
Тухелю надо срочно что-то делать с Маунтом, Зиешем и возможно с Саулем. Если против менее высококлассных соперников еще удается вытаскивать игры за счет класса и опыта, то вот против тир 1 соперников (МС, Бавария) все уже не столь радужно.
Что-то я не видел, чтобы после финального свистка игрокам Сити давали медали или кубок.
Щас бы матч 6-го тура чемпионата сравнивать с главным клубным финалом *рукалицо*
Ждал большего от Челси.