«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в Лондоне, отомстив за поражение в финале Лиги чемпионов

В матче шестого тура чемпионата Англии по футболу «Челси» принимал «Манчестер Сити».

Повторение финала Лиги чемпионов-2020/21. «Челси» против «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж» - эти слова ласкают ухо нейтрального болельщика, футбол топ-уровня обеспечен. «Синие» неделю назад не заметили «Тоттенхэм», разгромив «шпор» в дерби, а «горожане» сенсационно потеряли очки в домашнем матче со «святыми», но в турнирную таблицу пока заглядывать не стоит, всего-то пять туров позади.

Взять реванш за финал ЛЧ команда Хосепа Гвардиола решила с чистым форвардом – давненько в основе не появлялся Габи Жезус. Томас Тухель в ответ нашёл место сразу двум номинальным нападающим – Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру, под которыми работало универсальное трио: Канте, Ковачич, Жоржиньо. У Гвардиолы за креатив отвечали Де Брёйне, Силва, Грилиш и Фоден. Слишком много топ-футболистов на квадратный метр.

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Излишнее уважение друг к другу сыграло злую шутку с футболистами. За первые 50 минут ни одного удара в створ ворот и максимально осторожный футбол. Больше попыток принесли «горожане», они и мячом владели чаще и смотрелись чуть предпочтительнее, но всё это мелочи, не выбивающиеся из общей картины. «Челси» и «Манчестер Сити» явно не собирались дарить болельщикам открытую игру, предпочтя футбольные шахматы.

Больше остальных старался Джек Грилиш, который хотя бы что-то создавал. Для начала полузащитнику «МанСити» удался обостряющий пас на Жезуса, однако Габи ударом с тычка взял намного выше ворот, а затем Грилиш уже на себя взял игру, сместившись на дриблинге в центр и пробив метров с 15 мимо ворот. И вот, после этой активности пришёл гол «Сити». На 53-й минуте случился первый удар в створ ворот, который голевым сделал Габриэль Жезус, воспользовавшийся передачей Жоау Канселу после розыгрыша углового – 0:1.

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Только после пропущенного мяча проснулся «Челси», а «Сити» прижался к воротам. Через десять минут случился даже «синий» гол. Алонсо головой скинул мяч на ход Хаверцу, который далее прострелил на Ромелу Лукаку. Бельгиец с метра воткнул сферу в сетку гостевых ворот, но порадоваться не успел. Офсайд за фиксировали у Хаверца, отдававшего голевую передачу. Давление «Челси» чувствовалось, но кроме частых стандартов и большого количества позиционных атак дело не заходило.

Могли хозяева сравнять счёт после корнера. Ромелу Лукаку сбросил мяч на Ковачича, Матео с линии штрафной пробил, но его удар в подкате заблокировал Рубен Диаш, а мяч после рикошета пролетел над перекладиной. «Горожане» ответили своим стандартом – кросс Де Брёйне ударом в падении завершил Лапорт, пальнувший чуть выше ворот. До финального свистка сохранились на табло цифры, означающие минимальную и довольно закономерную победу «Сити». Футболисты Гвардиолы взяли небольшой реванш за поражение в финале Лиги чемпионов, хотя, конечно, финал ЛЧ и рядовой матч АПЛ неравнозначны. Но побеждать всегда приятно.