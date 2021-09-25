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Премьер-лига

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в Лондоне, отомстив за поражение в финале Лиги чемпионов

25 Сентября 2021 • 16:25 Комментировать (19)
Челси
0:1
Манчестер Сити
окончен

В матче шестого тура чемпионата Англии по футболу «Челси» принимал «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Челси 0:1 Манчестер Сити
    53' Жезус Габриэль (0:1)
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас   78' Рюдигер Антонио   84' Джеймс Рис II   29' (Силва Тьяго (   29') Канте Н'Голо   60' (Хаверц Кай (   60') Жоржиньо II   76' (Лофтус-Чик Рубен (   76') Ковачич Матео Алонсо Маркос   77' Лукаку Ромелу Вернер Тимо
Запасные: Чилуэлл Бен Хадсон-Одои Каллум Зиеш Хаким Чалоба Трево Аррисабалага Кепа Ньигес Сауль
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик   65' Канселу Жоау Силва Бернарду Родри Эрнандес Жезус Габриэль Де Брёйне Кевин   81' (Марез Рияд (   81') Грилиш Джек   87' (Фернандиньо Фернандо (   87') Фоден Фил   87' (Стерлинг Рахим (   87')
Запасные: Палмер Коул Аке Натан Стеффен Закари Romeo Lavia Торрес Ферран Стоунс Джон
25 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Повторение финала Лиги чемпионов-2020/21. «Челси» против «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж» - эти слова ласкают ухо нейтрального болельщика, футбол топ-уровня обеспечен. «Синие» неделю назад не заметили «Тоттенхэм», разгромив «шпор» в дерби, а «горожане» сенсационно потеряли очки в домашнем матче со «святыми», но в турнирную таблицу пока заглядывать не стоит, всего-то пять туров позади.

Взять реванш за финал ЛЧ команда Хосепа Гвардиола решила с чистым форвардом – давненько в основе не появлялся Габи Жезус. Томас Тухель в ответ нашёл место сразу двум номинальным нападающим – Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру, под которыми работало универсальное трио: Канте, Ковачич, Жоржиньо. У Гвардиолы за креатив отвечали Де Брёйне, Силва, Грилиш и Фоден. Слишком много топ-футболистов на квадратный метр.

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Излишнее уважение друг к другу сыграло злую шутку с футболистами. За первые 50 минут ни одного удара в створ ворот и максимально осторожный футбол. Больше попыток принесли «горожане», они и мячом владели чаще и смотрелись чуть предпочтительнее, но всё это мелочи, не выбивающиеся из общей картины. «Челси» и «Манчестер Сити» явно не собирались дарить болельщикам открытую игру, предпочтя футбольные шахматы.

Больше остальных старался Джек Грилиш, который хотя бы что-то создавал. Для начала полузащитнику «МанСити» удался обостряющий пас на Жезуса, однако Габи ударом с тычка взял намного выше ворот, а затем Грилиш уже на себя взял игру, сместившись на дриблинге в центр и пробив метров с 15 мимо ворот. И вот, после этой активности пришёл гол «Сити». На 53-й минуте случился первый удар в створ ворот, который голевым сделал Габриэль Жезус, воспользовавшийся передачей Жоау Канселу после розыгрыша углового – 0:1.

Embed from Getty Images

Только после пропущенного мяча проснулся «Челси», а «Сити» прижался к воротам. Через десять минут случился даже «синий» гол. Алонсо головой скинул мяч на ход Хаверцу, который далее прострелил на Ромелу Лукаку. Бельгиец с метра воткнул сферу в сетку гостевых ворот, но порадоваться не успел. Офсайд за фиксировали у Хаверца, отдававшего голевую передачу. Давление «Челси» чувствовалось, но кроме частых стандартов и большого количества позиционных атак дело не заходило.

Могли хозяева сравнять счёт после корнера. Ромелу Лукаку сбросил мяч на Ковачича, Матео с линии штрафной пробил, но его удар в подкате заблокировал Рубен Диаш, а мяч после рикошета пролетел над перекладиной. «Горожане» ответили своим стандартом – кросс Де Брёйне ударом в падении завершил Лапорт, пальнувший чуть выше ворот. До финального свистка сохранились на табло цифры, означающие минимальную и довольно закономерную победу «Сити». Футболисты Гвардиолы взяли небольшой реванш за поражение в финале Лиги чемпионов, хотя, конечно, финал ЛЧ и рядовой матч АПЛ неравнозначны. Но побеждать всегда приятно.

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Челси Манчестер Сити
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Комментарии (17)
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Рейтинг комментариев
Odessa83234
25 Сентября 2021 в 17:49
МС полностью контролировал игру, должны были выигрывать с гораздо крупным счётом, если бы играл прагматичный Торрес. И хочется отметить Родри-волнорез - красавец.
120 миллионов опять не сыграли на ВСЕ вложенные деньги, экономит.
Ждём 3 октября...
Роман Мамедов
25 Сентября 2021 в 17:08
ай не успел((( можно было тыщу кэщбеком сделать
Fireland
25 Сентября 2021 в 16:47
Главный матч с Сити, был выигран 4 месяца назад.
АПЛ же выигрывает более стабильная команда, которая наберет свое с середняками. Да и Сити, до шального гола, по сути ничего не создал. Хотя по совокупности, конечно Сити наиграл на 3 очка.

И это 6 тур. 13 очков, после игр с Сити, Арсеналом, Тоттенхэмом, Ливерпулем и Виллой - это мощный результат.

Чик хорош. Надеюсь наберет свою форму, а то Маунт стал слишком самоуверенным и чересчур расслабился.
Redwhite1959
25 Сентября 2021 в 16:45
Какие мысли пришли после окончания матча - 1) АПЛ сильнее Бундеслиги - Вернер в Бундеслиге блистал, в АПЛ не показывает НИЧЕГО! Всё ждал - когда же его заменят? Но Тухель этого не сделал. Наверное, боссы клуба спрашивают его - почему столько денег отвалили за немца, а он лавку полирует? После этой игры Тухель может боссам всё подробно объяснить. 2) Гвардиола постоянно что-то новое ищет - вот и сегодня - Бернардо играл ГЛУБИННОГО ПЛЭЙМЭЙКЕРА, а Жезус бОльшую часть матча играл правого напа. Но - правда - гол он забил из центральной зоны. Но португалец с новой ролью справился блестяще! 3) Если выбирать лучшего игрока матча - я выбрал бы Грилиша! Он мне напоминает Джорджа Беста, который в МЮ тоже играл на этой позиции и был великолепным дриблёром. Джек так сегодня "уделал" Аспиликуэту, что то на нервном срыве всё время спорил с главным арбитром)) Явное усиление МанСити! Что делать теперь со Стерлингом? Роль игрока подмены его вряд ли устроит. - наверное поэтому пошли слухи про "Реал". 4) МС бОльшую часть матча играл с большим перевесом и победил заслуженно! ИМХО - выпадал из игры Фоден, но на фоне действий всей команды это выглядело почти незаметным. Стоунзу, наверное, надо подыскивать новую команду - Диаш выглядит "скалой" в обороне МС и сегодня полностью выключил из игры Лукаку!
Fireland
25 Сентября 2021 в 16:49
"Уделавший" Аспиликуэту Грилиш - один из худший игроков Сити по послематчевым оценкам.
Matteo
25 Сентября 2021 в 16:43
Тухель видать посчитал, что 4-я подряд оплеуха своему кумиру будет уже перебором )
Ну а если серьезно, кто бы мог подумать, но Челси внезапно очень не хватает Маунта образца прошлого сезона. Практически во многих ключевых матчах прошлого сезона, Мэйсон либо начинал атаку, делал голевой пас либо забивал сам, вспомнить хотя бы его отличные эпизоды против Ливерпуля, Порту, Мс и т.д. Самое паршивое, что как бы не вышло, что прошлый сезон был лучшим его перфомансом в карьере, а такое увы в футболе бывает.
Хаверц один не вывозит созидающую составляющую, Зиеш нестабилен и из-за постоянных травм постоянно откатывает свою форму, Канте, Жорж и остальные все же немного другого формата игроки.
Внезапно, Лукаку демонстрирует самый зрелый и грамотный футбол среди всех атакеров команды. Ибо даже хваленый Диаш и остальные оборонцы МС то и дело были вынуждены фолить на Ромелу в стиле дровосеков из Чемпионшипа с борцовскими приемами. И очень жаль, что партнеры не поддержали.
Все меняется, прошлой весной целый ряд игроков вышел более менее к пику форму, ну а конкретно сейчас, с этим лучше дела обстоят у МС, хотя Де Брюйне в целом довольно посредственно сыграл.
Тухелю надо срочно что-то делать с Маунтом, Зиешем и возможно с Саулем. Если против менее высококлассных соперников еще удается вытаскивать игры за счет класса и опыта, то вот против тир 1 соперников (МС, Бавария) все уже не столь радужно.
Matteo
25 Сентября 2021 в 16:46
ПС: Диванные критики, как по мне очень напрасно гонят на Тухеля. Он прекрасно понимал, кто и на что способен в нынешнем состоянии. И если вместо Жоржиньо на поле вышел обычно не первый номер на замену, в лице Лофтус Чика (не Маунт или кто-то другой), ничего хорошего для Челси это не предвещает.
ARTUR
25 Сентября 2021 в 16:43
Ну так себе реванш, и ни по статусу и не по игре ,хотя смотрел в полглаза, ну и рикошета если бы не было,так и фиг его знает .
Милка
25 Сентября 2021 в 16:39
Всегда появляется недоумение когда говорят взяли реванш в рядовом матче за проигранный финал. Это ж жесть))) помнится и про Челси так говорили после проигранного финала Лестеру. Какое же простецкое клише
Не лох
25 Сентября 2021 в 16:53
Когда мужик называет себя милкой,это уже не недоумение вызывает а ржач.Поди и колготки носишь
Милка
25 Сентября 2021 в 17:32
Когда типа не лох признается, что спит с Роналду и Месси, то это уже ржач, а шок…поди и не предохраняешься
Милка
25 Сентября 2021 в 17:33
Ну таки кто ты-педрилка или балабол?
Beorn_n
25 Сентября 2021 в 16:33
Тоже мне отомщение), скучная нудная игра, и это игра победителя ЛЧ? МС заслуженно победил.
Misha_diablo_football
25 Сентября 2021 в 16:30
взяли реванш за поражение в финале ЛЧ и надо отметить вполне себи заслуженно. Тухель не сумел использовать Лукаку правилно в 80-90% времени он выпадал из игры, по мне так надо было играть с легкими и скоростными вингерами...
Baklanov Nick
25 Сентября 2021 в 16:34
Взяли реванш? лол
Что-то я не видел, чтобы после финального свистка игрокам Сити давали медали или кубок.
Щас бы матч 6-го тура чемпионата сравнивать с главным клубным финалом *рукалицо*
Misha_diablo_football
25 Сентября 2021 в 18:07
я выразился образно, если бы проиграли пенсам снова то это было бы тенденционным провалом (4 проигрыша подряд в течении календарного года одному и тому же сопернику такое с Сити в ХХI веке ещё никогда не было)...
779
25 Сентября 2021 в 16:27
Мозговой футбол. Без ударов и с минимумом моментов.
Ждал большего от Челси.
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окончен Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла
окончен Челси 0:1 Манчестер Сити
Идет 57 минута Эвертон 1:0 Норвич
Идет 55 минута Лестер 1:2 Бёрнли
Идет 56 минута Уотфорд 0:1 Ньюкасл
Идет 53 минута Лидс 1:0 Вест Хэм
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26.09  18:30 Арсенал ... Тоттенхэм 2.41 3.35 3.1
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