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​Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» и свой рекорд

25 Сентября 2021 • 17:18 Комментировать
Челси
0:1
Манчестер Сити
окончен

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после гостевой победы над «Челси» со счётом 1:0. Испанский специалист стал лучшим тренером в истории «горожан» по количеству побед во всех турнирах (221).

«Сегодня ребята были выдающимися. Я очень горжусь тем, что мы сделали на этом стадионе против этого соперника. Мы приехали сюда и сыграли в свой футбол. Иногда вам сложно это сделать, потому что противник лучше. Сегодня мы прессинговали высоко, и соперник не мог наращивать обороты.

Я стал лучшим тренером «Манчестер Сити» по количеству побед? Я очень горжусь. Мы сделали это на «Стэмфорд Бридж» в игре с действующим победителем Лиги чемпионов. Я горд: немного за себя, но особенно за клуб», - сказал Гвардиола BT Sport.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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