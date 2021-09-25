​Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» и свой рекорд

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после гостевой победы над «Челси» со счётом 1:0. Испанский специалист стал лучшим тренером в истории «горожан» по количеству побед во всех турнирах (221).

«Сегодня ребята были выдающимися. Я очень горжусь тем, что мы сделали на этом стадионе против этого соперника. Мы приехали сюда и сыграли в свой футбол. Иногда вам сложно это сделать, потому что противник лучше. Сегодня мы прессинговали высоко, и соперник не мог наращивать обороты.

Я стал лучшим тренером «Манчестер Сити» по количеству побед? Я очень горжусь. Мы сделали это на «Стэмфорд Бридж» в игре с действующим победителем Лиги чемпионов. Я горд: немного за себя, но особенно за клуб», - сказал Гвардиола BT Sport.