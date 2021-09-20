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Премьер-лига

Невилл: У «Челси» больше шансов выиграть АПЛ, чем у «МЮ»

20 Сентября 2021 • 23:49 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
2.75 3.40 2.55
25.09 14:30

Гарри Невилл поделился своими впечатлениями после поединка между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» (1:2). Эксперт усомнился в возможном триумфе манкунианцев в текущем сезоне АПЛ, ссылаясь на ряд проблем.

Во-первых, Невилл считает, что «МЮ» плох именно в командной игре. В сравнение он поставил «Челси», который, по его словам, выглядит куда убедительнее. Во-вторых, в эфире Sky Sports англичанин отметил, что Уле Гуннару Сульшеру понадобится время, чтобы интегрировать новичков в состав, когда у лондонцев уже все аспекты отработаны до автоматизма.

Уточним, что после пяти сыгранных туров «Челси» и «Юнайтед» имеют равное количество очков, возглавляя турнирную таблицу вместе с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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