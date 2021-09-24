Агент: «Наполи» хотел подписать Зинченко, но с де Лаурентисом договориться почти невозможно

Футбольный агент Алан Прудников рассказал, как защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог оказаться в «Наполи».

По его словам, бывший главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри очень хотел видеть украинца в своей команде, однако клубы не сумели между собой решить этот вопрос. Он отметил, что главной причиной стал одиозный президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис, с которым практически невозможно договориться. Таким образом, переход футболиста в итальянский клуб не состоялся, пишет Sport24.

Напомним, что Зинченко стал игроком «Манчестер Сити» в 2016 году, перейдя из «Уфы» за два миллиона евро.