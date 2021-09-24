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Премьер-лига

Агент: «Наполи» хотел подписать Зинченко, но с де Лаурентисом договориться почти невозможно

24 Сентября 2021 • 11:44 Комментировать (2)
Челси
...
Манчестер Сити
2.73 3.43 2.73
Через 22 ч. 58 мин.

Футбольный агент Алан Прудников рассказал, как защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог оказаться в «Наполи».

По его словам, бывший главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри очень хотел видеть украинца в своей команде, однако клубы не сумели между собой решить этот вопрос. Он отметил, что главной причиной стал одиозный президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис, с которым практически невозможно договориться. Таким образом, переход футболиста в итальянский клуб не состоялся, пишет Sport24.

Напомним, что Зинченко стал игроком «Манчестер Сити» в 2016 году, перейдя из «Уфы» за два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Наполи Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
24 Сентября 2021 в 11:56
И слава Богу ,что он там не оказался )) Пущай поезжает к себе на родину в фк Лъвов )))
Crocodile
24 Сентября 2021 в 15:14
а хто ожидаецца у тя на родине, в фк "Подвалъ"?)
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