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Премьер-лига

Фердинанд: Стерлинг потерял уверенность в себе, потому что его убрали из основы

21 Сентября 2021 • 09:47 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
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25.09 14:30

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» высказался по поводу нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Отметим, что англичанин потерял место в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы.

«Стерлинг долгое время был лидером «Манчестер Сити», а сейчас даже не проходит в основной состав. Это сказывается на уверенности игрока. Я не понимаю, почему он стал запасным. Уверен, что многие клубы уже следят за ситуацией вокруг него и готовы сделать предложение», - цитирует Фердинанда Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Стерлинг не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити» и может перейти в «Барселону». В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в АПЛ, в которых он забил один гол.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рио Фердинанд Рахим Стерлинг
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