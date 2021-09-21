Фердинанд: Стерлинг потерял уверенность в себе, потому что его убрали из основы

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» высказался по поводу нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Отметим, что англичанин потерял место в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы.

«Стерлинг долгое время был лидером «Манчестер Сити», а сейчас даже не проходит в основной состав. Это сказывается на уверенности игрока. Я не понимаю, почему он стал запасным. Уверен, что многие клубы уже следят за ситуацией вокруг него и готовы сделать предложение», - цитирует Фердинанда Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Стерлинг не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити» и может перейти в «Барселону». В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в АПЛ, в которых он забил один гол.