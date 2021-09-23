«Бавария» интересуется Рюдигером

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру, у которого следующим летом заканчивается контракт, передаёт Goal. По данным источника, мюнхенцы планируют начать переговоры с игроком в январе.

Ранее сообщалось, что Рюдигер не может договориться с «Челси» по поводу нового контракта. В связи с этим, целый ряд европейских топ-клубов планирует начать переговоры с игроком по поводу перехода на правах свободного агента следующим летом.

Напомним, что Рюдигер стал игроком «Челси», перейдя из «Ромы» за 35 миллионов евро. В составе лондонского клуба он становился победителем Лиги чемпионов.