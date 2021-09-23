Лукаку усомнился в эффективности вставания на колено в рамках борьбы с расизмом

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку допускает, что для противостояния дискриминации на расовой почве необходимы другие, более действенные методы.

«Мне кажется, у нас есть возможность выработать более эффективные меры. В момент, когда мы встаём на одно колено, весь стадион нам аплодирует, но после матча всё ещё можно встретить оскорбления», - приводит слова Ромелу Лукаку The Telegraph.

Бельгиец предложил капитанам клубов Премьер-лиги провести встречу с представителями футбольных властей, чтобы обсудить ещё раз существующую проблему.

Лукаку вернулся в «Челси» перед началом сезона 2021/2022. У 28-летнего голеадора 4 забитых мяча в 6 играх за «синих».