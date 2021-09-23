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Премьер-лига

Лукаку усомнился в эффективности вставания на колено в рамках борьбы с расизмом

23 Сентября 2021 • 14:50 Комментировать (3)
Челси
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Манчестер Сити
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25.09 14:30

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку допускает, что для противостояния дискриминации на расовой почве необходимы другие, более действенные методы.

«Мне кажется, у нас есть возможность выработать более эффективные меры. В момент, когда мы встаём на одно колено, весь стадион нам аплодирует, но после матча всё ещё можно встретить оскорбления», - приводит слова Ромелу Лукаку The Telegraph.

Бельгиец предложил капитанам клубов Премьер-лиги провести встречу с представителями футбольных властей, чтобы обсудить ещё раз существующую проблему.

Лукаку вернулся в «Челси» перед началом сезона 2021/2022. У 28-летнего голеадора 4 забитых мяча в 6 играх за «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку BLM
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
23 Сентября 2021 в 15:55
а вот некоторые до сих пор верять в то, шо они фцтали скален.
встали понимаешь, а халадильник пустой и до, и после игры.
K.karitch
23 Сентября 2021 в 15:32
Какой смышлёный негр.
ARTUR
23 Сентября 2021 в 15:23
Раком становитесь, может побелеете
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