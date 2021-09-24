Рюдигер: «Пока не разговаривал с другими клубами»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался по поводу своего будущего. Напомним, что контракт футболиста с «синими» истекает в следующем году.

«Пока я не разговаривал с другими клубами, только с «Челси». Это самое тяжелое решение в моей профессиональной карьере. Мне нужно многое взвесить, а уже потом сделать следующий шаг», - цитирует футболиста Sky.

Напомним, что Рюдигер стал игроком «Челси» в 2017 году, перейдя из «Ромы» за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в АПЛ, в которых он забил один гол. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют «Бавария», «Реал» и «ПСЖ».