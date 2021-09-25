«Челси» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на матч

Буквально через полчаса начнется центральный поединок шестого тура английской Премьер-лиги – лондонский «Челси» на домашнем стадионе примет «Манчестер Сити». Главные тренеры команд Томас Тухель и Хосеп Гвардиола определились со стартовыми составами на игру.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Канте, Джеймс, Вернер, Лукаку.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, де Брёйне, Эрнандес, Фоден, Жезус, Силва, Грилиш.
Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, начало – 14:30 мск. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.
По итогам пяти туров «пенсионеры» лидируют в таблице чемпионата Англии, а «горожане» занимают пятую строчку.