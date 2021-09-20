Тухель видит Лукаку капитаном «Челси»

Менеджер «Челси» Томас Тухель предположил, что в скором будущем Ромелу Лукаку может стать капитаном лондонской команды.

«Лукаку – спортсмен высочайшей квалификации, который любит тренироваться. Он всегда улыбается и стремится в каждом турнире только к максимальному результату. Этим он подаёт замечательный пример своим одноклубникам», - цитирует Тухеля Sky Sports.

По мнению немецкого специалиста, у Ромелу Лукаку есть необходимые качества, чтобы в будущем стать капитаном «Челси». Однако пока Сесар Аспиликуэта играет на «Стэмфорд Бридж», Тухель не считает уместными подобные разговоры.