​Гвардиола: «Может, однажды большие боссы объяснят мне, почему в Англии нет правила пяти замен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу отсутствия правила пяти замен в английском футболе.

«Это просто смешно, что в этой стране нет правила пяти замен. Во всём мире можно сделать пять замен, кроме Англии. Может, однажды большие боссы или большие умные парни объяснят мне, почему так», - слова Гвардиолы приводит Mirror.

Напомним, что правило пяти замен практически во всех странах поддержали из-за влияния на футбол пандемии коронавируса. В Англии же решили не делать никаких изменений – как и раньше, тренерам по ходу игры можно сделать три перестановки в составе.