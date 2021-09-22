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Премьер-лига

​Гвардиола: «Может, однажды большие боссы объяснят мне, почему в Англии нет правила пяти замен»

22 Сентября 2021 • 15:34 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Сити
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25.09 14:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу отсутствия правила пяти замен в английском футболе.

«Это просто смешно, что в этой стране нет правила пяти замен. Во всём мире можно сделать пять замен, кроме Англии. Может, однажды большие боссы или большие умные парни объяснят мне, почему так», - слова Гвардиолы приводит Mirror.

Напомним, что правило пяти замен практически во всех странах поддержали из-за влияния на футбол пандемии коронавируса. В Англии же решили не делать никаких изменений – как и раньше, тренерам по ходу игры можно сделать три перестановки в составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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Id152079006
22 Сентября 2021 в 16:02
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