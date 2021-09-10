Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 104 Комментарии
Премьер-лига

«Арсенал» составит «Ливерпулю» конкуренцию в борьбе за Солера слухи

10 Сентября 2021 • 01:09 Комментировать
Арсенал
...
Норвич
1.50 4.50 6.30
11.09 17:00

Начало сезона выдалось для полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера невероятно удачным – футболист дебютировал за сборную Испании, отличившись двумя голами в двух стартовых матчах, а потом и вовсе попал на радары скаутов «Ливерпуля».

Правда, теперь помимо мерсисайдцев подписать игрока центра поля следующим летом будет пытаться также «Арсенал», свидетельствует The Sun. Правда, преградой в трансфере Солера для английских клубов может стать сумма отступных, прописанная в контракте испанца, а именно 150 миллионов евро.

Однако, представители АПЛ попытаются сбить ценник на полузащитника. «Арсенал», кстати, готов предложить «Валенсии» обмен на некоторых своих футболистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ливерпуль Арсенал Лондон Карлос Солер Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
01:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» составит «Ливерпулю» конкуренцию в борьбе за Солера слухи
00:44 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Вест Хэма» - о Лингарде: «Он слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Лукас Моура назвал имя тренера, который заставил его поверить в себя
09 Сентября
22:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в борьбу за лидера «Милана» слухи
21:39 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Собираюсь надавить на Сульшера, чтобы он позволил мне сыграть в старте» 1
20:58 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Я приехал в Манчестер побеждать, а не отдыхать» 1
20:48 · Англия. Премьер-лига
Берарди заинтересовал «Лестер» и «Милан» слухи
19:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» показал выход Роналду на «Олд Траффорд» видео
17:35 · Англия. Премьер-лига
​«МЮ» уменьшил изображение Фернандеша, чтобы разместить изображение Роналду на «Олд Траффорд» 1
15:29 · Англия. Премьер-лига
​Артета снова говорит о вере в проект 3
14:02 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» в ближайшее время может получить от ​«Барселоны» ещё 20 млн евро за Коутиньо
13:50 · Англия. Премьер-лига
​«МЮ» не хочет включать опцию выкупа в новый контракт Фернандеша
13:48 · Россия. Премьер-лига
Крал: «Спартак» навсегда останется в моём сердце»
13:26 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» вернется к кандидатуре Кунде в январе
13:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Астон Вилла»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 сентября 2021
Все новости
Рекомендуем