Начало сезона выдалось для полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера невероятно удачным – футболист дебютировал за сборную Испании, отличившись двумя голами в двух стартовых матчах, а потом и вовсе попал на радары скаутов «Ливерпуля».

Правда, теперь помимо мерсисайдцев подписать игрока центра поля следующим летом будет пытаться также «Арсенал», свидетельствует The Sun. Правда, преградой в трансфере Солера для английских клубов может стать сумма отступных, прописанная в контракте испанца, а именно 150 миллионов евро.

Однако, представители АПЛ попытаются сбить ценник на полузащитника. «Арсенал», кстати, готов предложить «Валенсии» обмен на некоторых своих футболистов.