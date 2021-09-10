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Премьер-лига

Глеб – об игре «Арсенала»: «Понимал, что без Венгера будет трудно» эксклюзив

10 Сентября 2021 • 18:01 Комментировать
Арсенал
...
Норвич
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Через 21 ч. 52 мин.

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в микст-зоне пообщался с журналистами на турнире Кубка легенд.

-Как можете прокомментировать ситуацию, происходящую с «Арсеналом»?

-Честно говоря, трудно это комментировать. «Арсенал» скатился до уровня середняка АПЛ. Когда все требовали отставки Венгера, я уже понимал, что без него будет все трудно.

-То есть дело в тренере?

-Конечно. Я уверен в этом. Венгер с теми игроками, которых имел в составе, всегда каждый год играл в Лиге чемпионов, бодался. Это несмотря на то, что игроков из «Арсенала» забирали. При Венгере «канониры» показывали зрелищную игру.

-Ждете отставки Артеты?

-Я вообще ничего не жду. Когда Венгер ушёл, я стал меньше следить за «Арсеналом».

-Что можете сказать про обновления в «Барселоне»?

-То же самое. Смена состава, новые люди, молодёжь. Им нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы «Барселона» стала такой, как раньше. Те ребята делали историю.

-Что вы могли представить больше, высадку инопланетян на Землю или уход Месси из «Барселоны»?

-Я спокойно отнёсся к этому переходу. Я думал, что он мог уйти на год-два раньше. Это нормально, попробовать свои силы где-то ещё. Вон Криштиану поменял сколько клубов, везде стал чемпионом и чего-то добился. Я рад, что Месси ушёл, интересно посмотреть, как он проявит себя там.

-Кто для вас лучше, Месси или Роналду?

-По таланту Месси. А по достижениям Криштиану. Он во всех чемпионатах доказал, что он один из лучших», - передает слова Глеба корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.

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