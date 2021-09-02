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Премьер-лига

Артета: «Мы довольны своими новичками»

02 Сентября 2021 • 20:20 Комментировать (1)
Арсенал
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Норвич
1.50 4.50 6.30
11.09 17:00

Наставник «Арсенала» Микель Артета убеждён, что купленные во время летнего трансферного окна футболисты смогут сделать лондонцев сильнее.

«Мы длительное время следили за каждым из приобретённых летом футболистов. Отдаём себе отчёт, что они способны вписаться в нашу модель игры. Мы довольны своими новичками», - приводит слова Микеля Артеты клубная пресс-служба.

«Это было сложное для нас трансферное окно – у нас получилось суммарно 16 или 17 сделок, что довольно много. Нужно интегрировать всех новобранцев в состав, а ведь некоторые ещё не провели ни одной тренировки», - добавил тренер.

Несмотря на солидную закупку, «пушкари» начали сезон в АПЛ с трёх поражений кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Tikhiy493
02 Сентября 2021 в 20:41
Команда на последнем месте, а он доволен новичками, Артета проснись, ау.
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