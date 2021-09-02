Артета: «Мы довольны своими новичками»

Наставник «Арсенала» Микель Артета убеждён, что купленные во время летнего трансферного окна футболисты смогут сделать лондонцев сильнее.

«Мы длительное время следили за каждым из приобретённых летом футболистов. Отдаём себе отчёт, что они способны вписаться в нашу модель игры. Мы довольны своими новичками», - приводит слова Микеля Артеты клубная пресс-служба.

«Это было сложное для нас трансферное окно – у нас получилось суммарно 16 или 17 сделок, что довольно много. Нужно интегрировать всех новобранцев в состав, а ведь некоторые ещё не провели ни одной тренировки», - добавил тренер.

Несмотря на солидную закупку, «пушкари» начали сезон в АПЛ с трёх поражений кряду.