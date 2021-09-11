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Премьер-лига

Артета – о первой победе в АПЛ: «Без нервов не обошлось»

11 Сентября 2021 • 20:59 Комментировать
Арсенал
1:0
Норвич
окончен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета озвучил мысли на тему первой виктории своей команды в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Канонирам» только в четвёртом туре АПЛ удалось взять первые очки и вообще забить первый гол. Лондонцы обыграли с минимальным счётом 1:0 «Норвич».

«Мы счастливы. Понимали, что это будет непростой матч, но у нас получилось достичь желаемого. Победа за нами, у нас три очка. Без нервов не обошлось, однако мы понимали, что иначе результата добиться не получится.

В период проблем мне удалось лучше понять, кто меня окружает. Это были лучшие две недели в моей карьере. Не самые простые, а лучшие», - приводит слова Артеты BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Арсенал Лондон Микель Артета
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окончен Лестер 0:1 Манчестер Сити
окончен Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон
окончен Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
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