Парлор: «Переживаю за «Арсенал» в матче с «Норвичем»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Рэй Парлор поделился ожиданиями от поединка своей бывшей команды против «Норвича» в рамках четвертого тура Премьер-лиги.

«На месте гостей я бы пошел в атаку с самого старта. Если у них получится забить быстрый гол, на стадионе будет совершенно другая атмосфера. Фанаты могут повернуться спинами к происходящему. Надеюсь, такого не произойдет. Я переживаю за «канониров», - приводятся слова Парлора в твиттер-аккаунте Talksport.

Матч «Арсенал» - «Норвич» пройдет сегодня, 11 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.