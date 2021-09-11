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Премьер-лига

Парлор: «Переживаю за «Арсенал» в матче с «Норвичем»

11 Сентября 2021 • 15:59 Комментировать
Арсенал
...
Норвич
1.45 4.70 6.80
Через 0 ч. -9 мин.

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Рэй Парлор поделился ожиданиями от поединка своей бывшей команды против «Норвича» в рамках четвертого тура Премьер-лиги.

«На месте гостей я бы пошел в атаку с самого старта. Если у них получится забить быстрый гол, на стадионе будет совершенно другая атмосфера. Фанаты могут повернуться спинами к происходящему. Надеюсь, такого не произойдет. Я переживаю за «канониров», - приводятся слова Парлора в твиттер-аккаунте Talksport.

Матч «Арсенал» - «Норвич» пройдет сегодня, 11 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Арсенал Лондон Рэй Парлор
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