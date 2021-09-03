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Премьер-лига

«Интер» заинтересован в Лено слухи

03 Сентября 2021 • 13:47 Комментировать
Арсенал
...
Норвич
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11.09 17:00

Несмотря на продуктивную трансферную кампанию, лондонский «Арсенал» так и не смог продать целый ряд игроков, на которых не рассчитывает нынешний тренерский штаб.

Одним из таких футболистов является Бернд Лено, на место которого был куплен Аарон Рамсдэйл. Впрочем, немецкий голкипер уже в зимнее трансферное окно может покинуть команду – в игроке заинтересован миланский «Интер», который ищет замену для 37-летнего Самира Хандановича, сообщает Tuttosport.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Лено в 22 миллиона евро. В прошлом сезоне вратарь сыграл за лондонцев в 35 матчах и пропустил 37 голов.

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