Стало известно, кто может заменить Артету на посту наставника «Арсенала»

Еще до перерыва на матчи сборных руководство «Арсенала» сообщило Микелю Артете, что тот будет уволен, если команда не улучшит результаты в ближайшее время. Соответственно, боссы «канониров» уже начали искать потенциальную замену испанскому специалисту.

Ранее появлялась информация, что новым наставником может стать Андреа Пирло, но британские СМИ опровергли эти слухи. В свою очередь, издание TeamTalk свидетельствует, что президент «Арсенала» сейчас рассматривает две кандидатуры – Грэм Поттер из «Брайтона» и Томас Франк из «Брентфорда».

Напомним, что сегодня у Артеты будет возможность добыть первые очки в текущем сезоне АПЛ – «Арсенал» у себя дома принимает идущий 19-м «Норвич».