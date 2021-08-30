Полузащитник «Арсенала» в своём «Инстаграм» попросил отпустить его в другой клуб

Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мейтленд-Найлз публично попросил отпустить его в другой клуб. Футболист обратился к руководству «канониров» с помощью своего «Инстаграм».

Игрок написал, что хочет перейти в клуб, где он будет нужен, и где будет играть. Также он отметил лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что на англичанина претендует «Эвертон», который хочет взять его в аренду на ближайший сезон. «Ириски» гарантировали полузащитнику игровую практику. Сам Мейтленд-Найлз не входит в планы главного тренера лондонцев Микеля Артеты.

Напомним, что 24-летний англичанин является воспитанником «Арсенала». В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Вест Бромвич».