Виллиан намерен вернуться в «Коринтианс»

Полузащитник «Арсенала» Виллиан намерен разорвать контракт с «канонирами» и перейти на правах свободного агента в «Коринтианс», передаёт Goal. По данным источника, игрок рассматривает вариант только с возвращением в Бразилию.

Сообщается, что бразилец готов разорвать контракт с «канонирами», и пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы вернуться в клуб, воспитанником которого он является. Его соглашение с лондонцами действует до июня 2023 года.

Напомним, что Виллиан перешёл в «Арсенал» в прошлом году на правах свободного агента. Ранее в Европе он выступал за «Челси», «Анжи» и «Шахтёр», куда перешёл в 2007 году из «Коринтианса» за 14 млн евро.