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Виллиан намерен вернуться в «Коринтианс»

30 Августа 2021 • 19:58 Комментировать
Коринтианс
...
Жувентуде
08.09 03:30

Полузащитник «Арсенала» Виллиан намерен разорвать контракт с «канонирами» и перейти на правах свободного агента в «Коринтианс», передаёт Goal. По данным источника, игрок рассматривает вариант только с возвращением в Бразилию.

Сообщается, что бразилец готов разорвать контракт с «канонирами», и пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы вернуться в клуб, воспитанником которого он является. Его соглашение с лондонцами действует до июня 2023 года.

Напомним, что Виллиан перешёл в «Арсенал» в прошлом году на правах свободного агента. Ранее в Европе он выступал за «Челси», «Анжи» и «Шахтёр», куда перешёл в 2007 году из «Коринтианса» за 14 млн евро.

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Коринтианс Виллиан Арсенал Лондон Трансферы футбола - лето 2021
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