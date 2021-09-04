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Премьер-лига

Директор «Арсенала»: «Мы верим в наш нынешний состав»

04 Сентября 2021 • 11:42 Комментировать
Арсенал
...
Норвич
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11.09 17:00

Лондонский «Арсенал» крайне неудачно начал сезон, показав худший в истории старт в английской Премьер-лиге. Канониры проиграли все три матча, не забив ни единого гола.

В интервью Sky Sports на вопросы касательно перспектив команды ответил технический директор Эду Гаспар. Он сказал, что понимает реакцию болельщиков, но в то же время призывает поддержать футболистов. «Мы верим в наш нынешний состав. Нам необходимо время, чтобы осуществить все наши планы», - заявил Гаспар.

Напомним, что наставнику Микелю Артете поставили ультиматум – если в ближайших пяти поединках не улучшатся результаты, то испанец будет отправлен в отставку.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эду Гаспар
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