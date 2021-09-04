Директор «Арсенала»: «Мы верим в наш нынешний состав»

Лондонский «Арсенал» крайне неудачно начал сезон, показав худший в истории старт в английской Премьер-лиге. Канониры проиграли все три матча, не забив ни единого гола.

В интервью Sky Sports на вопросы касательно перспектив команды ответил технический директор Эду Гаспар. Он сказал, что понимает реакцию болельщиков, но в то же время призывает поддержать футболистов. «Мы верим в наш нынешний состав. Нам необходимо время, чтобы осуществить все наши планы», - заявил Гаспар.

Напомним, что наставнику Микелю Артете поставили ультиматум – если в ближайших пяти поединках не улучшатся результаты, то испанец будет отправлен в отставку.