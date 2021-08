Озан Кабак, который вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Ливерпуле», перешел из «Шальке» в «Норвич». Мерсисайдцы, напомним, решили не активировать право выкупа защитника за 10 миллионов евро.

Более того, от идеи приобрести турецкого футболиста ранее отказались «Севилья» и «Лестер». Дабы не оставаться вместе с «Шальке» во второй немецкой Бундеслиге, Кабак в конце концов согласился на условия новичка дебютанта английской Премьер-лиги, хотя в начале лета дважды отказал «канарейкам».

«Норвич» взял игрока в аренду, а по итогам сезона сможет оформить полноценный трансфер за 11 миллионов евро.

We're delighted to confirm the signing of defender Ozan Kabak on a season-long loan deal from Schalke!