Наставник «Норвича» Фарке: «Артета справится с давлением»

Главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке высказался касательно предстоящей встречи с «Арсеналом» в английской Премьер-лиге. В частности, наставник поддержал своего коллегу Микеля Артету, который находится на гране увольнения.

«Не хочу комментировать проблемы других. Что касается непосредственно Артеты, то он справлялся с давлением как игрок, поэтому и из этой трудной ситуации выйдет с высоко поднятой головой. Он очень умный и хороший человек», - заявил Фарке в интервью британскому изданию The Independent.

Добавим, что «Норвич» и «Арсенал» в текущем розыгрыше АПЛ очков еще не набирали.