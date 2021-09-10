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Премьер-лига

Эдегор надеется выиграть с «Арсеналом» Лигу чемпионов и Премьер-лигу

10 Сентября 2021 • 22:42 Комментировать (3)
Арсенал
...
Норвич
1.50 4.40 6.30
Через 15 ч. 16 мин.

Норвежский талант Мартин Эдегор после успешного пробного этапа карьеры в «Арсенале» подписал с «канонирами» четырёхлетний контракт. 22-летний футболист ставит перед собой амбициозные цели, несмотря на то, что его команда начала сезон с трех поражений в чемпионате Англии с общим счетом 0:9.

- Хочу помочь клубу подняться в таблице на вершину лиги и биться за еврокубки, - заявил Эдегор в интервью Sky Sports. - В этом сезоне мы определенно намерены вернуться в европейские турниры, а затем, надеюсь, со временем будем выигрывать трофеи, Лигу чемпионов и, спустя несколько лет, Премьер-лигу. Так должно быть в клубе, это стандарт.

«Арсенал» не играет в Лиге чемпионов с 2017 года, а лучшей командой Англии в последний раз становился в 2004 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Altmax
11 Сентября 2021 в 00:16
Буду занудой - на самом деле он Эдегор. Вот эта перечеркнутая О в шведском и норвежском читается как Э
Boris
10 Сентября 2021 в 23:18
Если только он призовет своего партнёра по сборной, и то не поможет с такими защитниками и тренером-лохом
LMI
10 Сентября 2021 в 23:16
Надейся и жди, вся жизнь впереди
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