​Артета снова говорит о вере в проект

Над главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой часто подшучивают за его частые слова о вере в проект клуба на фоне неудачных результатов. В четверг на пресс-конференции рулевой «канониров» снова высказался в подобном ключе.

«Мы пытались объяснить проект и решения, которые были приняты за последние несколько месяцев. За последние два года у нас поменялось почти 30 футболистов. Это проект, в который мы верили, и мы все берём на себя ответственность. Теперь нам нужно заставить этот проект работать», - сказал Артета.

Напомним, что «Арсенал» после трёх туров Премьер-лиги занимает последнее место с нулями в графах очков и забитых голов.