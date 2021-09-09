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Премьер-лига

​Артета снова говорит о вере в проект

09 Сентября 2021 • 15:29 Комментировать (1)
Арсенал
...
Норвич
1.50 4.50 6.30
11.09 17:00

Над главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой часто подшучивают за его частые слова о вере в проект клуба на фоне неудачных результатов. В четверг на пресс-конференции рулевой «канониров» снова высказался в подобном ключе.

«Мы пытались объяснить проект и решения, которые были приняты за последние несколько месяцев. За последние два года у нас поменялось почти 30 футболистов. Это проект, в который мы верили, и мы все берём на себя ответственность. Теперь нам нужно заставить этот проект работать», - сказал Артета.

Напомним, что «Арсенал» после трёх туров Премьер-лиги занимает последнее место с нулями в графах очков и забитых голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (1)
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LMI
09 Сентября 2021 в 16:28
Ну да, всего ничего - осталось что бы проект заиграл
)))
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