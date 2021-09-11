Прошедшим летом полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мейтленд-Найлз вызвал немалый ажиотаж вокруг своей персоны – в «Инстаграме» футболист опубликовал пост, в котором публично потребовал у «канониров» отпустить его в другой клуб.

Удовлетворить желание игрока покинуть Лондон готов «Эвертон», который намерен зимой оформить полноценный трансфер, передаёт местный таблоид The Sun. К слову, «ириски» не успели приобрести Мейтленда-Найлза в последний день августа, несмотря на попытки подписать все документы вовремя.

Добавим, что эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 17 миллионов евро.