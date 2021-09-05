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Премьер-лига

Инсайдер и агент опровергают информацию о приходе Конте в «Арсенал»

05 Сентября 2021 • 20:07 Комментировать (1)
Арсенал
...
Норвич
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11.09 17:00

Провальный старт «Арсенала» в новом сезоне Премьер-лиги Англии породил массу слухов о скорой отставке главного тренера Микеля Артеты. «Канониры» проиграли все три матча чемпионата Англии с разницей мячей «-9».

Главным кандидатом считается бывший наставник «Ювентуса», сборной Италии и «Интера» Антонио Конте.

Тем не менее, инсайдер Фабрицио Романо уверен, что нет никакого предварительного соглашения между Антонио Конте и «Арсеналом». Тренер ничего ни с кем не подписывал и никому ничего не обещал.

Вторит Романо и Федерико Пасторелло, близкий к Конте агент: «Слухи о предварительном контракте с «Арсеналом» являются неправдой».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Антонио Конте
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Комментарии (1)
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LMI
05 Сентября 2021 в 21:25
Да и ладно
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