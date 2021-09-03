Венгер: «Арсенал» - команда с потенциалом»

Экс-менеджер «канониров» Арсен Венгер высказался о текущем положении дел столичного клуба.

«Я отдал лучшие годы работе во главе «Арсенала». Но мне уже 71 год.

Команда в хорошем состоянии. Им не повезло с календарём, было несколько трудных матчей. Но это команда с потенциалом. Полагаю, им удастся исправить собственное положение.

Сейчас я только лишь болельщик», - приводит слова Арсена Венгера Bild.

Проиграв в трёх стартовых матчах Премьер-лиги, «пушкари» упали на самое дно турнирной таблицы. Команда Микеля Артеты занимает последнее место в лиге с разницей мячей 0:9.