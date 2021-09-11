​Артета: «Это были лучшие дни в моей карьере»

«Арсенал» начал чемпионат с трёх поражений с общим счётом 0:9, но в субботу лондонцы, наконец, победили. «Канониры» на своём поле обыграли «Норвич» с результатом 1:0. После игры Микель Артета оказался доволен той работой, которую он проделал во время паузы на матчи сборных.

«Я должен сказать, что это были, наверное, лучшие 10-14 дней, которые у меня были с тех пор, как я начал заниматься футболом. Мне было приятно наблюдать за тем, как все в клубе вели себя в контексте, который у нас был. Я был очень взволнован, когда наблюдал за этим», - слова Артеты приводит Goal.com.

Первая победа в сезоне позволила «Арсеналу» покинуть зону вылета.