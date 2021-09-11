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Премьер-лига

​Артета: «Это были лучшие дни в моей карьере»

11 Сентября 2021 • 23:55 Комментировать (1)
Арсенал
1:0
Норвич
окончен

«Арсенал» начал чемпионат с трёх поражений с общим счётом 0:9, но в субботу лондонцы, наконец, победили. «Канониры» на своём поле обыграли «Норвич» с результатом 1:0. После игры Микель Артета оказался доволен той работой, которую он проделал во время паузы на матчи сборных.

«Я должен сказать, что это были, наверное, лучшие 10-14 дней, которые у меня были с тех пор, как я начал заниматься футболом. Мне было приятно наблюдать за тем, как все в клубе вели себя в контексте, который у нас был. Я был очень взволнован, когда наблюдал за этим», - слова Артеты приводит Goal.com.

Первая победа в сезоне позволила «Арсеналу» покинуть зону вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
12 Сентября 2021 в 00:22
Артета хапал эти дни жестко, видели как у него глаза впали после тяги?)))
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окончен Брентфорд 0:1 Брайтон
окончен Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл
окончен Арсенал 1:0 Норвич
окончен Лестер 0:1 Манчестер Сити
окончен Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон
окончен Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
окончен Челси 3:0 Астон Вилла
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