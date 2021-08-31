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Ауа останется в «Лионе», несмотря на интерес «Арсенала» и «Тоттенхэма»

31 Августа 2021 • 16:29 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Тоттенхэм
5.00 3.60 1.75
11.09 14:30

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа не покинет свой нынешний клуб в это трансферное окно, передаёт ESPN. По данным источника, французы решили сохранить игрока ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что интерес к Ауа проявляют «Арсенал» и «Тоттенхэм». «Шпоры» были готовы предложить «Лиону» обмен на полузащитника Танги Ндомбеле, но французский клуб это не устроило.

Напомним, что Ауа является воспитанником «Лиона». Его контракт с клубом действует до 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в Лиге 1, в которых он отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 42 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Тоттенхэм Арсенал Лондон Уссем Ауа Трансферы футбола - лето 2021
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