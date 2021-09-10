Льорис подпишет новый контракт с «Тоттенхэмом»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Ларис близок к тому, чтобы продолжить свои выступления за лондонский клуб, передаёт Goal. По данным источника, француз в ближайшее время подпишет новый контракт со «шпорами».

Сообщается, что новое соглашение Льориса будет рассчитано до 2024 года. Нынешний контракт истекает в июне 2022. Отметим, что он также является капитаном команды.

Напомним, что Льорис стал игроком «Тоттенхэма», перейдя из «Лиона» за почти 13 миллионов евро. За это время он сыграл 376 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 416 голов. В нынешнем сезоне на его счету три «сухих» матча в АПЛ.