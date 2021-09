Нуну Санту – тренер месяца в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту назван лучшим менеджером августа в Премьер-лиге.

Удачные выступления «шпор» в стартовых трёх турах нового розыгрыша английской Премьер-лиги помогли коучу-новичку лондонцев получить престижную премию. В прошлом месяце «Тоттенхэм» под руководством 47-летнего португальского наставника одержал три минимальных успеха в матчах с «Манчестер Сити», «Вулверхэмптоном» и «Уотфордом» с одинаковым счётом 1:0. Таким образом, лондонцы являются единственным клубом в АПЛ, которому удалось выиграть все три стартовых поединка, к тому же не пропустив ни разу.

Конкурентами Нуну Санту в борьбе за звание тренера месяца были Рафаэль Бенитес из «Эвертона», наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес, а также коуч «Челси» Томас Тухель.

3 wins, 3 goals, 3 clean sheets



Nuno Espirito Santo is your @BarclaysFooty Manager of the Month#PLAwards pic.twitter.com/LjImoj0MNk