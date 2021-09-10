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Премьер-лига

Нуну Санту – тренер месяца в АПЛ

10 Сентября 2021 • 14:54 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Тоттенхэм
4.40 3.40 1.90
Через 22 ч. 45 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту назван лучшим менеджером августа в Премьер-лиге.

Удачные выступления «шпор» в стартовых трёх турах нового розыгрыша английской Премьер-лиги помогли коучу-новичку лондонцев получить престижную премию. В прошлом месяце «Тоттенхэм» под руководством 47-летнего португальского наставника одержал три минимальных успеха в матчах с «Манчестер Сити», «Вулверхэмптоном» и «Уотфордом» с одинаковым счётом 1:0. Таким образом, лондонцы являются единственным клубом в АПЛ, которому удалось выиграть все три стартовых поединка, к тому же не пропустив ни разу.

Конкурентами Нуну Санту в борьбе за звание тренера месяца были Рафаэль Бенитес из «Эвертона», наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес, а также коуч «Челси» Томас Тухель.

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Нуну Санту
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