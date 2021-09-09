Главный тренер Южной Кореи рассказал о травме Сона

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту рассказал о травме нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина. Игрок пропустил последний матч корейцев со сборной Ливана (1:0).

«Он почувствовал боль на тренировке в субботу, после чего попытался потренироваться в понедельник. Однако он снова почувствовал дискомфорт и мы приняли решение, что ему не стоит играть со сборной Ливана», - цитирует Бенту Standard Sport.

Напомним, что в ближайшие выходные «Тоттенхэму» предстоит сыграть на выезде с «Кристал Пэлас» в рамках четвёртого тура АПЛ. В стартовых трех матчах на счету «шпор» три победы, благодаря чему они возглавляют турнирную таблицу.