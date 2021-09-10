Лукас Моура назвал имя тренера, который заставил его поверить в себя

Летом новоиспеченный наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо пытался пригласить в команду своих бывших подопечных по «Тоттенхэму», одним из которых являлся Лукас Моура.

Журналисты британского издания Football London спросили бразильца, готов ли он снова поработать с португальским специалистом. Футболист в свою очередь ответил, что Моуринью в свое время заставил его поверить в себя, тем самым дав колоссальный толчок к будущим свершениям полузащитника. «У меня фантастические взаимоотношения с Жозе. Он стал мне больше, чем просто тренером», - поделился Моура.

Отметим, что «Тоттенхэм» в текущем сезоне возглавляет другой португальский наставник, Нуну Эшпириту Санту, с которым «шпоры» сумели выиграть все три стартовых поединка в АПЛ.