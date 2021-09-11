​Кейн впервые в карьере не касался мяча в чужой штрафной за 90 минут игры

В субботу «Тоттенхэм» проиграл в дерби с «Кристал Пэлас», причём крупно – 0:3. Гуру футбольной статистики из Opta раскопали интересную информацию. Впервые в своей карьере Гарри Кейн не касался мяча в чужой штрафной и не нанёс ни одного удара из её пределов в матче, в котором он провёл на футбольном поле 90 минут.

Напомним, что летом Гарри Кейн хотел сменить клубную прописку, но президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви не пошёл навстречу футболисту, и он остался. Активный интерес к Кейну, как известно, проявлял «Манчестер Сити». О желании заполучить форварда лично говорил Хосеп Гвардиола.