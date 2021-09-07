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Премьер-лига

Сон травмировался в матче за сборную

07 Сентября 2021 • 16:15 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Тоттенхэм
5.00 3.55 1.75
11.09 14:30

Футболист «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын-Мин получил повреждение икроножной мышцы, пребывая в лагере своей национальной команды.

В стане «шпор» сильно опасаются за состояние здоровья своего ведущего игрока. Форвард получил удар во время тренировки, по причине чего его появление в матче с Ливаном не представляется возможным.

Отметим, что ранее Сон Хын-Мин провёл полный матч против Ирака в рамках азиатской квалификации к чемпионату мира, но не сумел помочь своей команде набрать три очка (0:0).

В нынешнем сезоне АПЛ южнокорейский форвард отличился за команду Нуну Эшпириту Санту уже двумя голами в трёх матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Южной Кореи Сон Хын-Мин
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