Сон травмировался в матче за сборную

Футболист «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын-Мин получил повреждение икроножной мышцы, пребывая в лагере своей национальной команды.

В стане «шпор» сильно опасаются за состояние здоровья своего ведущего игрока. Форвард получил удар во время тренировки, по причине чего его появление в матче с Ливаном не представляется возможным.

Отметим, что ранее Сон Хын-Мин провёл полный матч против Ирака в рамках азиатской квалификации к чемпионату мира, но не сумел помочь своей команде набрать три очка (0:0).

В нынешнем сезоне АПЛ южнокорейский форвард отличился за команду Нуну Эшпириту Санту уже двумя голами в трёх матчах.