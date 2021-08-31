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Премьер-лига

Нуну Санту: «Наше лидерство ничего не значит»

31 Августа 2021 • 08:59 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Тоттенхэм
5.00 3.60 1.75
11.09 14:30

Наставник «Тоттенхэма» Нуну Санту спокойно относится к тому, что северолондонцы ушли на международный перерыв в ранге единоличного лидера АПЛ.

«Шпоры» являются единственным клубом в Премьер-лиге, которому удалось избежать потерь очков в стартовых трёх турах чемпионата. Все три поединка подопечные Нуну Санту завершили с одинаковым счётом – 1:0.

«Наше лидерство абсолютно ничего не значит. Призываю футболистов и болельщиков не заострять своё внимание на этом. Нам следует продолжать много работать, впереди длинный путь. В игре «Тоттенхэма» есть ряд аспектов, требующих улучшения», - цитирует Нуну Санту The Independent.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Нуну Санту
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