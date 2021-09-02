Жертва Одсонна Эдуара требует от игрока выплаты 24 тысяч евро

Нападающий Одсонн Эдуар до сих пор не рассчитался с человеком, которого он травмировал выстрелом из винтовки.

23-летний форвард «Кристал Пэлас» в 2017 году вляпался в неприятную историю. Француз выстрелом из страйкбольного оружия лишил случайного прохожего на улице слуха на одного ухо. Тогда такое «развлечение» футболиста грозило ему 4-месячным тюремным сроком, который впоследствии был заменён на штраф в 24 тысячи евро.

И как информирует издание La Depeche, Одсонн Эдуар всё еще не рассчитался с инвалидом. Футболист всячески пытался «замять» данную историю.