«Кристал Пэлас» у себя на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Селтика» Одсонна Эдуара. Сделку удалось завершить в последний день трансферного окна.

Английский клуб отдал за переход француза около 17 миллионов евро, а с самим футболистом подписал соглашение до конца июня 2025 года. Стоит отметить, что на игрока недавно претендовал и казанский «Рубин».

Впрочем, представители Эдуара быстро опровергли слухи о переезде их клиента в российскую Премьер-лигу, назвав шансы на подобный исход минимальными. Отметим, что за четыре года выступлений форварда за «Селтик» он забил 66 голов в 155 поединках.