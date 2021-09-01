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Премьер-лига

Форвард, которым интересовался «Рубин», перешёл в «Кристал Пэлас» официально

01 Сентября 2021 • 10:21 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Тоттенхэм
5.00 3.55 1.75
11.09 14:30

«Кристал Пэлас» у себя на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Селтика» Одсонна Эдуара. Сделку удалось завершить в последний день трансферного окна.

Английский клуб отдал за переход француза около 17 миллионов евро, а с самим футболистом подписал соглашение до конца июня 2025 года. Стоит отметить, что на игрока недавно претендовал и казанский «Рубин».

Впрочем, представители Эдуара быстро опровергли слухи о переезде их клиента в российскую Премьер-лигу, назвав шансы на подобный исход минимальными. Отметим, что за четыре года выступлений форварда за «Селтик» он забил 66 голов в 155 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
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