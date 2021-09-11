«Кристал Пэлас» разгромил лидеров АПЛ из «Тоттенхэма»

В чемпионате Англии стартовал четвёртый тур, и сразу грянула сенсация. Не терявший очки «Тоттенхэм» был разбит в пух и прах в игре с «Кристал Пэлас» - 0:3. «Шпоры» смогли пробить по воротам лишь дважды, правда, последнюю треть поединка провели в меньшинстве после удаления Джафета Танганга. На 76-й минуте Уилфрид Заха открыл счет с пенальти, а дубль Одссонна Эдуара сделал результат разгромным.
«Тоттенхэм» остается лидером, а его соперник добыл первую победу в сезоне.
Протокол игры
|(1:0) Заха Уилфрид 76'
|(2:0) Эдуар Одсонн 84'
|(3:0) Эдуар Одсонн 90'
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Андерсен Йоаким • Гехи Марк • Митчелл Тайрик • Галлахер Конор • 89'Куйяте Шейку 67' ( Миливоевич Лука ( 67') • Макартур Джеймс • Айю Джордан 87' ( Олисе Майкл ( 87') • Бентеке Кристиан 84' ( Эдуар Одсонн ( 84') • Заха Уилфрид 54'
Запасные: Хьюз Уилл • Томкинс Джеймс • Ридевальд Жайро • Батлэнд Джек • Келли Мартин • Клайн Натаниэль
Льорис Уго • Эмерсон Жуниор • Танганга Джафет 53' • 58'Дайер Эрик 12' ( Родон Джо ( 12') • Регилон Серхио • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Скипп Оливер • Уинкс Гарри 60' ( Дэвис Бен ( 60') • Лукас Моура • 82'Кейн Гарри • Алли Деле
Запасные: Маркандей Дилан • Омоле Тоби • Н'Домбеле Тангай • Голлини Пьерлуиджи • Доэрти Мэтт • Скарлетт Дейн • Хиль Бриан
11 сентября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).