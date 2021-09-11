«Кристал Пэлас» разгромил лидеров АПЛ из «Тоттенхэма»

В чемпионате Англии стартовал четвёртый тур, и сразу грянула сенсация. Не терявший очки «Тоттенхэм» был разбит в пух и прах в игре с «Кристал Пэлас» - 0:3. «Шпоры» смогли пробить по воротам лишь дважды, правда, последнюю треть поединка провели в меньшинстве после удаления Джафета Танганга. На 76-й минуте Уилфрид Заха открыл счет с пенальти, а дубль Одссонна Эдуара сделал результат разгромным.

«Тоттенхэм» остается лидером, а его соперник добыл первую победу в сезоне.