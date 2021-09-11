Нуну Санту – о первом поражении «Тоттенхэма»: «Не показали хорошей игры»

Менеджер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту дал интервью после матча с «Кристал Пэлас», увенчавшегося для его команды крупным фиаско 0:3.

«Не показали хорошей игры. Я предполагал, что в матче с этим соперником могут возникнуть проблемы. По правде говоря, нам необходимо было выступить намного сильнее.

Очень непростой день для ребят. Когда мы оказались в численном меньшинстве, всё стало ещё сложнее. Нам необходимо теперь всё как следует проанализировать.

У нас не получилось создать достаточно моментов. Чувствовался дефицит во владении мячом, было много ошибок», - приводит слова Нуну Санту клубная пресс-служба.

Отметим, что португальский коуч «шпор» был признан ранее лучшим тренером месяца в АПЛ.