«Кристал Пэлас» вклинился в борьбу за Бога

У лидера «Сассуоло» Жереми Бога есть вариант с получением работы в английской Премьер-лиге.

«Кристал Пэлас» вступил в гонку за полузащитником «нераверди», которого прежде активно связывали с возможным появлением в рядах «Аталанты». «Орлы» собираются сделать интересное предложение по 24-летнему ивуарийцу в размере 25 миллионов евро, чего «черно-синие» себе позволить не в состоянии.

Отметим, что у Жереми Бога осталось меньше года по контракту с «Сассуоло» - его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона 2021/2022.

В рамках прошлого розыгрыша Серии А Бога отличился в 27 поединках 4 забитыми мячами и 2 голевыми пасами. На сегодняшний день его трансферная стоимость оценивается в 20 млн евро.